Arrow 6: Stephen Amell parla di ciò che vorrebbe Oliver per Black Siren

Attenzione possibile Spoiler

Oliver vorrebbe che Black Siren arrivasse, pian, piano, alla redenzione. Al momento lei è un villain nella stagione numero 6 di Arrow. Sulla terra in cui vive il "nostro" Ollie, Laurel Lance è morta e il ruolo della Cassidy quindi non è più quello di Black Canary, ma di Black Siren, la doppleganger della Lance che arriva direttamente da Terra 2.

Parlando con ScreenRant, Stephen Amell ha espresso la speranza che Oliver e gli altri personaggi del Team Arrow credano possibile la redenzione di Black Siren:

"Non è cambiato molto da quando li abbiamo visti l'ultima volta. Oliver e (Black Siren) non interagiscono molto durante la seconda metà della quinta stagione, anche se lei era una parte fondamentale del team di Chase. Però diciamo che adesso ci avviciniamo un po' di più alla situazione che si era creata nell'episodio 10 della stagione 5, quando non la mettiamo in prigione; la teniamo d'occhio e cerchiamo di capire se c'è qualcosa di Laurel dentro di lei, almeno proviamo a trovare qualcosa di Laurel. Io credo che Oliver sia convinto che ci sia ancora qualcosa di buono in lei, nonostante la donna si comporti in modi piuttosto opinabili quest'anno."

Voi vorreste vedere una Black Siren redenta oppure no? Diteci come la pensate nei commenti, qui sotto.

Nel frattempo ricordate che Arrow 6 va in onda tutti i giovedì su CW.