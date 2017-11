Arrow 6: Stephen Amell parla del rapporto tra Oliver e Slade

Slade Wilson è uno dei personaggi più amati dai fan nel corso delle numerose stagioni die le sue apparizioni nella serie sono state contraddistinte dal conflitto tra lui e Oliver. Durante una recente intervista a ScreenRant, Stephen Amell , che interpreta Oliver Queen/Arrow, ha espresso i suoi pensieri sul loro rapporto.

"Manu e io abbiamo lavorato molto su questi personaggi. Ho pensato che le prime bozze della sceneggiatura li riportassero quasi indietro all'ultima parte della stagione 1 e alla prima parte della stagione 2. Oliver capisce perfettamente che Slade era sotto l'influenza di qualcosa. Detto questo, certe cose non possono essere annullate. Quindi...mi fido di lui quando è sano di mente? Si. Mi affido a lui? Sicuro. Andiamo a prendere una birra dopo il nostro viaggio per andare a trovare suo figlio? Probabilmente no. Voglio dire, ci sono alcune cose che Oliver non può perdonare ma penso che dentro di sé Oliver pensi che Slade sia una brava persona."

Stephen Amell ha parlato anche di quanto fosse bello avere Manu Bennett sul set:"E' fantastico riavere Manu. E' stato davvero bello, entrambi questi episodi sono stati i suoi episodi. Tra quello che succede con lui nei flashback e la trama in corso a Star City col Vigilante sono stati due episodi molto, molto tranquilli per me. Quindi è stato fantastico vedere Manu lavorare."

Arrow è una serie incentrata sul personaggio di Freccia Verde. Nel cast Stephen Amell, Katie Cassidy, David Ramsey, Willa Holland, Emily Bett Rickards, Echo Kellum, Rick Gonzalez, Juliana Harkavy e Paul Blackthorne. La serie va in onda sul canale The CW.