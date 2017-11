Arrow 6: svelati alcuni interessanti retroscena sul passato di Slade Wilson!

L’episodio ditrasmesso la scorsa notte sulla reteha visto(Manu Bennett) ritrovarsi faccia a faccia con l’obiettivo delle sue recenti ricerche. Un incontro che l’ha segnato profondamente a causa di alcune sconcertanti rivelazione sul proprio passato...

Attenzione possibile Spoiler

Se la scorsa settimana avevamo lasciato Slade e Oliver Queen (Stephen Amell) alle prese col salvataggio di Joe Wilson, nei primi minuti del nuovo episodio il figlio di Deathstroke si è palesato dinanzi al padre in qualità di capo di un gruppo di mercenari. Addirittura, quando Oliver è stato catturato dai suoi sottoposti, Joe ha preteso che fosse il padre ad occuparsene, per vendicarsi di quanto subito in passato; ma Slade, al contrario, ha preferito aiutare l’amico a fuggire, attirandosi contro le ire di Joe e del suo piccolo esercito.



Mentre Oliver badava ai mercenari, padre e figlio si sono dunque affrontati in uno scontro molto acceso, durante il quale Joe ha rivelato di aver assistito all’esecuzione della spia che Slade uccise anni prima, quando i due Wilson erano in campeggio. Soprattutto, il duello ha portato alla luce un tremendo segreto di cui Slade era completamente allo scuro: ha un altro figlio di nome Grant che sua moglie non menzionò mai!



A differenza di Slade, visibilmente turbato da questa rivelazione, i più fedeli fan dell’universo The CW/DC Comics non sono affatto estranei a questa figura già comparsa durante la prima stagione di Legends of Tomorrow. Al tempo, infatti, la squadra allora capitata da Rip Hunter visitò la Star City del 2046 e vi incontrò un giovane Deathstroke chiamato appunto Grant Wilson. Proprio in quel futuro “alternativo”, Grant rivelò di aver personalmente eliminato buona parte del Team Arrow, incluso lo stesso John Diggle (l'attuale Green Arrow).



Sebbene il suo futuro non sia ancora scolpito nella pietra, la canonicità del personaggio, finora dubbia, è stata finalmente confermata ed è probabile che Star City sia già sulla buona strada per diventare il covo di malviventi esplorato nel 2046.

Arrow torna giovedì prossimo con un episodio che promette faville: avete già visto il nuovo promo?