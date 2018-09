Arrow 7: Diaz sarà simile ai fumetti nella nuova stagione

La nuova showrunner della settima stagione di Arrow, Beth Schwartz, ha dichiarato recentemente che il personaggio di Ricardo Diaz (Kirk Acevedo) sarà più simile alla sua controparte fumettistica. Spoiler stagione 6.

Per chi non lo sapesse, Diaz è basato sul comic character della DC Comics, Richard Dragon, abilissimo nelle arti marziali. Era lui il vero criminale della sesta stagione, un trafficante di droga con una smisurata sete di potere. Diaz ha manipolato i suoi complici riuscendo, alla fine, a prendere in ostaggio Star City. Alla fine della stagione, Oliver Queen non ha quindi avuto altra scelta che scambiare la sua libertà con l'aiuto dell'FBI nella sconfitta di Diaz.

Beth Schwartz ha detto a TVLine che Diaz tornerà come una "versione più fedele a quella di Dragon", su cui il personaggio è originariamente basato. Diaz forma infatti un gruppo chiamato Longbow Hunters nei comics, che ha il compito di dare la caccia a Freccia Verde.

Sembra che Diaz percorrerà una strada simile nella stagione 7, visto che i Cacciatori di Longbow sono stati già presentati, seppur brevemente, nel finale della stagione 6 e ufficialmente confermati al SDCC 2018. La squadra dei diavoli di Diaz sarà composta da Kodiak, Red Dart e Silencer, che saranno interpretati rispettivamente da Michael Jonsson, Holy Elissa e Miranda Edwards. L'obiettivo principale di Diaz nella sesta stagione era di diventare importante e raggiungere il potere, vedremo dove lo porterà la nuova season, in arrivo a ottobre.