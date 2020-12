Arrow: 7 episodi da riguardare per rivivere le tappe più importanti di Oliver Queen

Arrow è una serie televisiva creata da Greg Berlanti, Marc Guggenheim e Andrew Kreisberg. Basata sul personaggio di Freccia Verde, supereroe della DC Comics, si tratta della prima serie del cosiddetto Arrowverse che ha dato il via ad altre serie come The Flash e Legends of Tomorrow.

Arrow conta ben 8 stagioni e più di 170 episodi e tenendo questo in mente, facciamo il conto alla rovescia degli episodi che si prendono il merito del fenomenale successo dello show. Ecco i 7 più grandi episodi di Arrow:

Sacrificio (stagione 1 episodio 23): in un certo senso, il primo finale di stagione di Arrow ha davvero dato il tono alla serie, ma la cosa che continua a risuonare da questo episodio anche dopo tanti anni è la morte straziante di Tommy Merlin (Collin Donnell). Durante la stagione, i fan si sono chiesti come Tommy avrebbe considerato la storia di Oliver (Stephen Amell) nel lungo termine e la sua morte è stata una grande sorpresa. Il pianto sconvolto di Oliver per il suo migliore amico morto hanno davvero cementato la pesantezza della vita da vigilante di Oliver e lo ha per il ritorno di Tommy più volte nel corso di Arrow, di solito come una manifestazione della coscienza di Oliver. La promessa (stagione 2 episodio 15): questo episodio è quasi tutto un flashback incentrato su un'isola ed è un vero gioiello della serie in quanto ha fornito ai fan una visione reale del perché Slade Wilson / Deathstroke (Manu Bennett) e Oliver sono finiti per essere dei nemici piuttosto che compagni d'armi. È un episodio che ha reso Slade uno dei migliori cattivi della serie, offrendo allo stesso tempo molti momenti davvero fantastici per gli attori Bennett, Amell e Caity Lotz di Sara Lance. Al Sah-him (stagione 3 episodio 21): in questo episodio Oliver ha la peggio durante lo scontro con la Lega degli Assassini. Per alcuni fan, l'episodio ha virato un po' troppo nel territorio di Batman, ma a parte questo, vedere una sorta di "Dark Oliver" prendere vita e allo stesso tempo stabilire quanto sia davvero malvagio Ra's al Ghul è stato davvero memorabile. 11:59 (stagione 4 episodio 18): la trama della quarta stagione, e in particolare di questo episodio, spicca per la morte straziante di Laurel Lance (Katie Cassidy). Proprio come la morte di Tommy nel finale della prima stagione, anche la morte di Laurel avrebbe continuato ad avere importanti ramificazioni nel corso della serie da questo momento in poi. Anche la performance di Cassidy è stata davvero eccezionale. Lian Yu (stagione 5 episodio 23): il finale della quinta stagione pose fine alla campagna di terrore e vendetta di Adrian Chase / Prometheus (Josh Segarra) contro Oliver in un modo davvero esplosivo e scioccante. L'episodio aveva tutto: Oliver che reclutava Slade Wilson, un ritorno sull'isola e un devastante cliffhanger che ha lasciato un enorme punto interrogativo sul destino della maggior parte dei personaggi della serie, almeno fino al ritorno della serie per la sesta stagione. Caso n° 11-19-41-73 (stagione 6 episodio 21): il processo di Oliver ha offerto molti colpi di scena interessanti, incluso lo scioccante ritorno di Tommy Merlyn che testimonia che lui, non Oliver, è il vero Freccia Verde. Ovviamente non è proprio Tommy, bensì Christopher Chance, the Human Target, un intelligente colpo di scena che è solo uno dei momenti iconici che l'episodio ha da offrire. Uno tra tutti? Human Target non si limita a impersonare Tommy nell'episodio, ma anche il giudice, lasciando che Oliver superi in astuzia Ricardo Diaz (Kirk Acevedo). Canary perduta (stagione 7 episodio 18): questo episodio ha visto le donne di Arrow al centro della scena. Era già stato anticipato un futuro ambientato nel 2040, ma in questo episodio si è osservata una proto-versione del gruppo di eroine quando Felicity (Emily Bett Rickards), Dinah Drake (Juliana Harkavy) e Sara Lance si uniscono a confrontarsi con Laurel / Black Siren di Terra-2 su chi vuole davvero essere: un bravo ragazzo o un cattivo. L'episodio è ben strutturato e ottimamente interpretato e ha funzionato come un importante punto di svolta per Laurel, fondamentale per il proseguo della serie.

Sapete che altri personaggi di Arrow potrebbero tornare in altri spettacoli televisivi? Ecco chi sono e dove potremmo vederli.