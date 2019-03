Arrow 7: le foto dal set mostrano il ritorno di un fan favorite

Nella settima stagione di Arrow, come era stato annunciato peraltro, ci sarà un gradito ritorno e delle foto dal set lo confermano. Date uno sguardo in galleria.

Le foto dal set di Arrow ci mostrano il ritorno di Colton Haynes nei panni del suo personaggio nella serie, Arsenal. Dopo sette anni di messa in onda la storia di Oliver Queen si concluderà. L'ottava sarà anche l'ultima stagione delle avventure dell'Arciere Smeraldo interpretato da Stephen Amell.

La sua serie ha dato, nel corso del tempo, la possibilità a The CW di far partire altri progetti che, insieme, sono successivamente stati definiti Arrowverse, dal momento che le serie di cui parliamo, The Flash, Supergirl e Legends of Tomorrow, fanno tutte parte del medesimo universo televisivo-fumettistico.

La stagione numero otto di Arrow sarà l'ultima della serie e ancora non sappiamo cosa questo potrà voler significare per le altre, compresa Black Lightning (che non fa ufficialmente parte del circolo), e per la new entry Batwoman, interpretata da Ruby Rose e in attesa di debutto. Nel frattempo non ci resta che vedere cosa ci proporranno gli showrunner di Arrow per l'ottava stagione; nella galleria invece, vi mostriamo Arsenal in alcune foto dal set della season sette.