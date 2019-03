Arrow 7: Laurel ed Oliver scendono in campo insieme per investigare su Emiko

Fin da quando il personaggio impersonato dall’attrice Sea Shimooka è apparso nella serie televisiva sull’arciere incappucciato è parso da subito chiaro che gli autori avrebbero avuto in serbo per la ragazza un importante arco narrativo che inevitabilmente avrebbe influito nella vita di Oliver.

ATTENZIONE, SPOILER!

Dopo una piccola pausa dello show, dovuta ad un salto nel futuro in "Star City 2040", la serie con protagonista Stephen Amell ritorna nel presente per riprendere il filone narrativo sospeso per via della narrazione su Mia Smoak (Katherine McNamara) e William Clayton (Ben Lewis).

LAUREL FA SQUADRA CON OLIVER– Laurel (Katie Cassidy) viene a conoscenza di alcune informazioni compromettenti che riguardano Emiko (Sea Shimooka). Volendo sempre proteggere sua sorella, Oliver (Stephen Amell) invita Laurel ad aiutarlo nell’investigazione e ciò rende felice Felicity (Emily Bett Rickards) che la sua amica stia ora lavorando con la squadra. Tuttavia, quando le cose vanno per il verso sbagliato, Felicity è obbligata a prendere la scelta giusta tra il team e Laurel. Patia Prouty ha diretto l’episodio scritto da Sarah Tarkhoff ed Elizabeth Kim.

A quanto pare, dunque, Laurel Lance scoprirà importanti dettagli che coinvolgono la sorella di Oliver, informazioni che potrebbero potenzialmente danneggiare il corso degli eventi e, ipoteticamente, anche la neonata relazione tra i due fratellastri. Sappiamo per il momento che Laurel è a conoscenza del presunto omicidio di Ricardo Diaz (Kirk Acevedo) avvenuto per mano di Emiko, ma anche su questo argomento ci sono diversi punti d’ombra, considerando che non è stato mostrata l’effettiva morte del villain o l’identità dell’assassino.

In calce alla notizia abbiamo allegato una serie di immagini promozionali di Inheritance, titolo del diciassettesimo appuntamento della settima stagione di Arrow.