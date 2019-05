Arrow 7: Laurel Lance è Black Canary nelle immagini del finale di stagione

Tra pochi giorni andrà in onda il finale di stagione di Arrow, che concluderà definitivamente la serie tv e nelle immagini ufficiali diffuse da The CW, si possono notare i ritorni di diversi personaggi già visti in passato nello show e anche Laurel Lance con il costume di Black Canary. Quale sarà il destino di Oliver Queen?

Il finale di stagione di Arrow 7 sarà l'occasione per vedere Oliver Queen affrontare Emiko, la sorellastra dell'ex sindaco di Star City.

Nell'episodio, dal titolo You Have Saved This City, apparirà per l'ultima volta Felicity Smoak - l'abbandono di Rickards è stato ufficializzato qualche settimana fa. In ogni caso l'unica situazione che pare certificata è lo scontro tra Oliver ed Emiko, che potrebbe determinare qualche pericolo per altri componenti del team.



Nelle immagini diffuse da The CW si può notare un particolare molto interessante che riguarda il personaggio di Katie Cassidy, ovvero Laurel Lance. Come si è potuto notare, Black Siren si è pentita e ora Laurel nell'ultimo episodio si presenterà con il costume dark di Black Canary, affiancando il resto della squadra nella battaglia finale.

Come già riportato in precedenza, la showrunner Beth Schwartz, si è espressa con termini come 'folle' e 'enorme' per parlare del finale di stagione di Arrow. Un finale diviso in due, a quanto pare: uno ambientato nel presente e l'altro nel futuro.

Il ritorno di Roy Harper l'abbiamo scoperto già nelle immagini di qualche giorno fa ma ora possiamo scoprire quali altri personaggi torneranno per la conclusione dello show.