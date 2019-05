Arrow 7: il minaccioso ritorno nel finale di stagione introduce al crossover

Negli ultimi momenti dell'episodio finale della settima stagione di Arrow, intitolato You Have Saved This City, e andato in onda qualche ora negli Stati Uniti - in Italia sarà disponibile soltanto il 6 agosto - c'è stato l'atteso ritorno di un personaggio che si presenterà al cospetto di Oliver Queen per pretendere la sua parte dell'accordo.

Nel corso del crossover di qualche mese fa, Elsewords, è comparso il malvagio The Monitor (LaMonica Garrett), che strinse un accordo con Oliver Queen.

Il finale di stagione ha dovuto anche gestire l'uscita di scena di Felicity (Emily Bett Rickards). Molti fan pensavano che il territorio di The Flash fosse migliore per il ritorno di The Monitor ma una misteriosa scena in Elsewords aveva chiarito che i due avevano qualcosa in sospeso relativo all'arrivo della Crisi. Così con lo spostamento di di Crisis on Infinite Earths dal 2024 al 2019, la presenza di The Monitor non può affatto stupire.



La natura ambigua di The Monitor ha sempre ingannato i fan. Crisis on Infinite Earths ha proposto l'idea che poiché la materia dell'universo era divisa in un infinito multiverso, ciascuno degli universi individuali era più debole. Alla fine quasi tutti gli universi sono stati distrutti, a parte uno.

"Prima di ottenere il ruolo non sapevo di chi stavo leggendo: era qualcosa di fittizio, un nome fittizio" ha dichiarato LaMonica Garrett "Non hanno mai permesso a nessuno degli attori di sapere che ruolo fosse. E una volta ottenuto il ruolo hanno detto: The Monitor".

E The Monitor sarà probabilmente uno dei personaggi dell'episodio crossover Crisis on Infinite Earths, che andrà in onda verso fine anno. Nella season finale il destino del Team Arrow sarà stato rivelato?