Arrow 7: il nuovo poster mostra Oliver Queen in condizioni pessime!

Stephen Amell è il protagonista di Arrow da ormai sette stagioni e questo poster lo mostra in una condizione particolarmente svantaggiosa. Date un'occhiata ma attenzione, la notizia contiene spoiler della stagione 6 della serie!

Arrow è una serie CW iniziata ormai ben 7 anni fa che ha dato il via a quello che oggi conosciamo con il colloquiale nome di Arrowverse, che comprende attualmente 4 serie (Supergirl, The Flash, DC Legend's of Tomorrow e, ovviamente, Arrow), e che sta per vedere l'ingresso di nuovi personaggi importanti come Batwoman (interpretata da Ruby Rose), che avrà una serie tutta sua, e Lois Lane.

Alla fine della sesta stagione di Arrow Oliver Queen ha preso sulle sue spalle le responsabilità del vigilante Freccia Verde ed è stato incarcerato. Nella nuova locandina che potete vedere in calce alla news l'eroe si mostra con delle escoriazioni sulla faccia (presumibilmente ha partecipato a una rissa), con i capelli cortissimi e con la classica "mise" da carcerato.

Ovviamente Ollie non se la passerà bene in prigione, dal momento che si trova nello stesso posto abitato da numerosissimi criminali, gli stessi che lui ha contribuito a far finire dietro le sbarre. Si tratterà di una lotta per la sopravvivenza vera e propria stavolta, un po' come quando si trovava sull'isola! Al momento non sappiamo nulla della stagione entrante del serial CW ma possiamo confermarvi la data di première, il 15 ottobre, come pur e il titolo del primo episodio, Inmate 4587 (cioè detenuto 4587).