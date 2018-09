Arrow 7: Oliver Queen è in prigione nelle nuove foto ufficiali della premiere

L'emittente americana CW ha diffuso in rete le foto ufficiali di Inmate 4587, titolo della premiere della settima stagione di Arrow, il cui arrivo è fissato al 15 ottobre. A quanto pare la permanenza di Oliver Queen nella prigione di massima sicurezza di Slabside non andrà per il verso giusto.

Le immagini mostrano il protagonista accerchiato da vecchie conoscenze con le quali si è scontrato in passato, tra cui Derek Sampson, interpretato dal wrestler Cody Rhodes, e Danny Brickwell (Vinnie Jones). Il vigilante ha dovuto sacrificare la sua vera identità sul finale della sesta stagione ed è ora costretto a scontare la pena in carcere. Questa volta sarà una vera e propria lotta per la sopravvivenza.

C'è molta curiosità attorno a quello che accadrà nel primo episodio del nuovo arco narrativo di Arrow poichè Stephen Amell aveva in passato dichiarato che si sarebbe aperto con una delle scene più epiche dell'intera serie. La settima stagione dello show sarà segnata dall'arrivo dei Longbow Hunters: Holly Elissa (Whistler) interpreterà Red Dart, uno spietato killer dotato di grande precisione; Michael Jonsson (Van Helsing) vestirà i panni di Kodiak; Miranda Edwards sarà Silencer, un'esperta di furti.

Nel cast troviamo ancora una volta David Ramsey nei panni di John Diggle, ed Emily Bett Rickards come Felicity Smoak. Dopo essere stato essente dallo show, Colton Haynes ritornerà ad interpretare Roy Harper nella nuova stagione.