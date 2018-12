Arrow 7, online il promo dell'episodio 10 "Shattered Lives"

La serie televisiva che ha dato il via all’intero Arrowverse è pronta a ritornare da gennaio con una puntata ricca di sviluppi sia per Oliver Queen (Stephen Amell) che per il nuovo arciere incappucciato che combatte il crimine per le strade di Star City.

L’ultimo episodio della settima stagione dello show con Stephen Amell nei panni di Green Arrow ci ha regalato diverse curiose novità, tra cui l’assunzione di Oliver all’interno del dipartimento di polizia di Star City, espediente utilizzato al fine di rendere pienamente legale l’attività del supereroe, e la scoperta del rapporto di parentela che lega il personaggio interpretato dall’attrice Sea Shimooka, Emiko, alla famiglia Queen. La donna, infatti, si scopre essere la figlia segreta di Robert Queen nel momento in cui si rivolge alla lapide dell’uomo appellandosi a lui con il titolo di “padre”.

Nello spot promozionale scopriamo che il team Arrow, la cui efficienza continua a non poter fare a meno del contributo tecnico di Felicity Smoak (Emily Bett Rickards), è al lavoro per ricercare l’identità del nuovo arciere mascherato. A quanto pare un passo in più verso la soluzione del dilemma viene fatto già nella prossima avventura televisiva in cui Oliver verrà a conoscenza del sesso femminile che si cela sotto il cappuccio.

Continuate a seguire la pagina di Everyeye dedicata alle serie televisive per non perdere l’arrivo della sinossi ufficiale di “Shattered Lives” e le relative immagini promozionali.

Arrow tornerà su The CW con il decimo episodio della settima stagione il 21 gennaio 2019.