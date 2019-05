Arrow 7: le reazioni dei fan sui social al destino di Felicity Smoak

La settima stagione ha visto il ritorno di Roy Harper e di altri personaggi. Ma il finale di stagione di Arrow ha visto infatti uscire dallo show Emily Bett Rickards , bionda interprete di Felicity Smoak . La ragazza è un personaggio molto amato dagli appassionati, anche perché membro del cosiddetto team originale di Arrow. L'uscita di scena di Felicity è avvenuta in realtà tra la cronologia attuale e quella flashforward; nel presente, mentre Star City è stata salvata a Oliver e Felicity viene consigliato di sparire, per portare al sicuro la loro bambina. Dopo qualche mese Felicity dà alla luce la piccola Mia. Il destino si sta compiendo quando compare The Monitor, che pretende il sacrificio di Oliver e la salvezza del Multiverso. L'addio di Felicity a Oliver è confermato dal flashforward che vede la donna al cimitero nel 2040, sulla tomba del marito. In quel momento anche Felicity è pronta per raggiungere il marito attraverso una breccia. I fan hanno reagito in maniera contrastante: dalla tristezza per l'addio di Oliver e Felicity alla felicità per la possibilità d'entrambi di potersi riunire l'uno con l'altro. Il futuro di Felicity Smoak era stato già oggetto di discussione da parte degli autori poco tempo fa.

