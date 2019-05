Arrow 7: il season finale rivela il destino del Team Arrow?

Il season finale della settima stagione di Arrow è sicuramente un episodio ricco di colpi di scena e stravolgimenti, e potrebbe influire in maniera piuttosto significativa sul proseguo dello show, soprattutto per quanto riguarda il Team Arrow.

Durante l'episodio vediamo il Team Arrow, appunto, impegnato a combattere contro Emiko Queen. Proprio Emiko, al termine del combattimento, avverte Oliver di mettere in salvo la sua famiglia prima che il Ninth Circle li trovi.

In virtù di ciò, Oliver e Felicity decidono di partire e lasciare Star City nelle mani dei loro amici. Proprio in questo momento ha luogo il discorso che ci lascia intendere quale sarà l'immediato futuro per il Team Arrow: Rene Ramirez, John Diggle, Dinah Drake e Roy Harper, pur non parlandone in maniera esplicita, sembrano infatti anticipare una separazione, almeno momentanea, del Team.

Non ci sono, ovviamente, indizi su cosa accadrà nei prossimi dieci episodi di Arrow, ma è palese che per il Team Arrow questa sia una nuova, per quanto probabilmente momentanea, fine. A confermare la cosa è stato anche la showrunner Beth Schwartz: "Non sapevamo stesse arrivando la fine quando abbiamo cominciato, ma credo si tratti di voler fare qualcosa di diverso. Un sacco di noi sono qui sin dall'inizio, abbiamo voluto allargare il mondo, e questo è il motivo per cui abbiamo portato la storia nel futuro, volevamo aprire questo mondo a nuovi personaggi e poter raccontare nuove storie, ma siamo comunque tutti molto affezionati ai nostri personaggi principali" ha dichiarato Schwartz a Comicbook.

A scatenare le reazioni dei fan è stato anche il destino di Felicity, sul quel si sono espressi anche gli sceneggiatori.