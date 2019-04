Arrow 7, la showrunner sul finale di stagione e il potenziale spin-off Star City 2040

La settima stagione di Arrow sta per giungere al termine. Con 5 episodi rimasti a concludere la stagione in corso, la serie supereroistica targata AMC si prepara a chiudere definitivamente con l'ottava stagione.

A quanto pare il finale della settima stagione sarà speciale, almeno secondo quanto dichiarato dalla showrunner Ben Schwartz a TV Line: "Lo script finale ha fatto piangere quasi tutti quelli che lo hanno letto. Sono veramente contenta, e credo che il pubblico lo apprezzerà molto."

Come sapete, l'episodio 16 intitolato "Star City 2040" è stato quasi interamente ambientato nel futuro, e secondo molti potrebbe aver anticipato le intenzioni di AMC per un futuro spin-off di Arrow ambientato proprio in quel periodo. Non ha negato questa possibilità neanche la Schwartz, confermando per lo meno l'intenzione di esplorare questa storyline in futuro: "C'era l'intenzione di ampliare il mondo che abbiamo costruito e vedere le prossime generazioni di per cui Oliver, Felicity e il team del presente hanno lavorato duramente, e vedere cosa sarebbe successo in futuro. Amiamo questi personaggi e ci piacerebbe sapere che avranno un futuro una volta che lo show sarà concluso. Siamo molto felici, internamente, di come è venuto. Adoriamo la nostra storia futura."

A confermare la possibilità di vedere nuove storie ambientate nell'universo di Arrow, recentemente la Schwartz ha firmato un nuovo contratto pluriennale con Warner Bros. TV, studio che ha collaborato con AMC anche per la realizzazione sugli show di Flash e Supergirl.