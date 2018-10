Arrow 7: Stephe Amell preannuncia l'arrivo della nuova season con un poster via social

A quanto pare Stephen Amell ci sta invitando a fare il countdown per l'arrivo della settima stagione di Arrow con un poster che mostra il suo personaggio, Oliver Queen (aka Freccia Verde), di spalle, mente si sta facendo la doccia in carcere.

Come ha spiegato brevemente una degli showrunner tempo fa, pare che vedremo una lotta molto violenta sotto le docce della prigione dove è rinchiuso Oliver, e la scazzottata la si vedrà con gli uomini nudi!

Annunci promozionali a parte, vi ricordiamo che Arrow arriva il 15 ottobre con la stagione numero 7 e a dicembre vedremo il crossover annuale, che comprenderà The Flash e Supergirl oltre alla serie sull'Arciere Smeraldo; In più assisteremo all'arrivo nell'Arrowverse di una nuova eroina, quella interpretata da Ruby Rose, Batwoman! Tutti pronti?

La sinossi della settima stagione di Arrow ci dice questo: "Oliver Queen ha fatto di tutto per proteggere la sua identità segreta, ma finale della sesta stagione è stato spalleggiato in un angolo e costretto a rivelarsi al mondo come Green Arrow. Adesso, Oliver si troverà faccia a faccia con molti dei criminali che ha messo dietro le sbarre, mentre cercherà di sopravvivere nella prigione di massima sicurezza di Slabside. Oliver si troverà vulnerabile in un modo mai visto prima, quando un misterioso nuovo nemico inizierà a svelare il suo lavoro di supereroe, sfidandolo a riscattare il suo nome o rischiare di perdere tutto."