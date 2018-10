Arrow 7: Stephen Amell annuncia che il costume del crossover sarà 'sorprendente'!

Il grande crossover Arrowverse quest'anno non vedrà la presenza delle Leggende nell'ensemble di eroi che si riuniranno nella mischia, ma vedremo comunque delle novità. A quanto pare una di queste sarà il costume di Green Arrow.

Stephen Amell, il protagonista della serie Arrow, ha infatti postato via social qualcosa che accenna la possibilità che in Elsewhere (questo il titolo del crossover delle serie collegate CW), il suo costume da eroe possa essere veramente "sorprendente". Nella caption del tweet che ha messo online si legge infatti quanto segue:

Alla fine ho fatto le prove del costume del crossover. Non me lo sarei mai aspettato..."

Cosa intenda dire esattamente Amell con queste parole non lo possiamo sapere con certezza. Di sicuro sappiamo però che vedremo l'arrivo di un nuovo personaggio (che preannuncia l'inizio di un'ulteriore serie tv dedicata a un personaggio DC, Batwoman), interpretato da Ruby Rose, e che ci sarà anche l'ingresso di Lois Lane nell'ensemble di personaggi che ogni settimana intrattengono tantissimi spettatori con le loro straordinarie avventure.

"Oliver Queen ha fatto di tutto per proteggere la sua identità segreta, ma finale della sesta stagione è stato spalleggiato in un angolo e costretto a rivelarsi al mondo come Green Arrow. Adesso, Oliver si troverà faccia a faccia con molti dei criminali che ha messo dietro le sbarre, mentre cercherà di sopravvivere nella prigione di massima sicurezza di Slabside. Oliver si troverà vulnerabile in un modo mai visto prima, quando un misterioso nuovo nemico inizierà a svelare il suo lavoro di supereroe, sfidandolo a riscattare il suo nome o rischiare di perdere tutto."