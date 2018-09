Arrow 7: il villain Javelin dovrebbe esordire nel corso dei nuovi episodi della serie

Stando a quanto recentemente riportato da That Hashtag Show, la settima stagione della serie The CW Arrow dovrebbe includere uno storico villain dell'universo DC, Javelin.

La notizia farà sicuramente la gioia dei fan più accaniti dei fumetti DC. Apparso per la prima volta in Green Lantern #173, al personaggio non fu mai dato un vero e proprio background: di lui non si conoscono né l'origine né il nome, e l'unica cosa che si sa sul suo conto è che si tratta di un mercenario tedesco che uccide le sue vittime con un giavellotto, arma che usa con abilità olimpionica. Javelin dispone di tantissime varietà di giavellotti (un po' come Arrow con le sue frecce) e nel corso della sua storia editoriale si è unito perfino alla Suicide Squad.

Curiosamente, Green Arrow e Javelin non si sono mai affrontati nei fumetti.

In questo momento non è noto se il villain si unirà al gruppo di malviventi The Longbow Hunters, che sarà il principale avversario della prossima stagione, o se avrà un proprio obiettivo e una storyline indipendente.

In entrambi i casi, il personaggio sembra un degno avversario per il vigilante di Star City.

La nuova stagione di Arrow arriverà ad ottobre.