Arrow 8: come l'assenza di Felicity influenza l'ultima stagione dello show

Emily Bett Rickards sarà la grande assente dell'ottava e ultima stagione della serie Arrow. Dopo essere entrata nello show con un ruolo piuttosto secondario, quello di Felicity, il personaggio è stato quasi. subito promosso ed è diventato uno dei profili principali all'interno della trama della serie tv madre dell'ArrowVerse.

Al cast mancherà Rickards e ad Oliver Queen mancherà sua moglie. L'uscita di scena del personaggio è dovuta unicamente all'abbandono di Emily Bett Rickards.

L'influenza dell'abbandono di Rickards e del personaggio di Felicity avrà delle ripercussioni sul personaggio di Mia:"Non è abituata a cercare nessuno tranne sé stessa e ha promesso a sua madre che avrebbe protetto William. Ma non può combattere per lui, quindi la sua paura è reale" ha spiegato McNamara.



Stephen Amell ha proseguito:"Felicity è sempre presente nella mente di Oliver. Non può indossare la sua fede nuziale nella première per un motivo molto specifico ma la potrà indossare nel secondo episodio".

Arrow tornerà quest'autunno con l'ottava e ultima stagione e i fan sono in attesa di vedere in che modo si concluderanno le vicende di Oliver Queen.

Pochi giorni fa è stato diffuso il nuovo trailer dell'ottava stagione mentre una foto del backstage ha mostrato il ritorno di un personaggio inedito. Gli stessi titoli di alcuni episodi lasciano presagire grandi novità per questo nuovo ciclo di episodi che gli appassionati attendono per il prossimo autunno.