Arrow 8: tra gli easter egg della premiere sbuca una maschera di Batman

L'ottava e conclusiva stagione di Arrow si è finalmente mostrata attraverso la premiere intitolata Starling City. L'episodio è stato caratterizzato dalla presenza di un importante plot twist, ma non sono mancati anche alcuni dettagli che avranno incuriosito i fan, come la presenza della maschera di Batman.

La serie con protagonista Stephen Amell è quella che da il nome a tutto l'Arrowverse, motivo per cui l'inizio del tanto atteso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite non poteva che avere inizio con il primo episodio di questa nuova stagione.

Oliver Queen si è ritrovato su Earth-2 per concludere una missione che gli era stata affidata da The Monitor (LaMonica Garrett), ma durante il finale della puntata abbiamo potuto assistere alla drammatica distruzione del pianeta che ha dato inizio alla Crisi. All'interno della premiere, però, erano presenti anche alcuni omaggi ed easter egg analizzati dal portale Digital Spy e di cui oggi ve ne elencheremo alcuni.

La maschera di Batman

Uno degli easter egg che ha maggiormente incuriosito gli spettatori è stata la maschera di Batman trovata sull'isola, all'inizio dell'episodio. Quel posto, in passato, aveva ospitato la maschera di Deathstroke. In questa realtà, dunque, Bruce Wayne potrebbe aver svolto il ruolo di maestro nei confronti di Green Arrow? Nel frattempo la showrunner Beth Schwartz ci ha tenuto a sottolineare come esso sia un semplice easter egg e nulla di più.

Ci sarà anche l'uomo pipistrello nell'Arrowverse?

Il celebre alter ego di Bruce Wayne è uno dei personaggi che i fan DC sperano di poter vedere all'interno del crossover. Un indizio che potrebbe far sperare nella sua presenza arriva dalle parole di Adrian Chase durante la premiere, quando menziona l'uomo pipistrello "Una volta Bruce Wayne mi disse che se elimini l'impossibile, qualsiasi cosa rimanga, per quanto improbabile, deve essere la verità".

Qual è il vero obiettivo di The Monitor?

Oliver viaggia fino a Earth-2 perché il personaggio interpretato da LaMonica Garrett gli dice di aver bisogno di alcune particelle di stelle nane che si trovano sono in quel posto. I dubbi sulle intenzioni di The Monitor diventano legittimi perché tali materiali sono stati già visti all'interno dell'Arrowverse. Come in Supergirl, dove sono stati utilizzati da Ray Palmer.

Avendo Oliver viaggiato in un'altro universo, si è ritrovato all'inizio degli eventi mostrati dalla storyline originale, motivo per cui sono stati fatti degli omaggi agli episodi precedenti.

Ecco alcune di esse:

Il recupero a cena

"Gli yacht fanno schifo"

"Mi mancava la tequila"

"(La penna) dovrebbe essere rossa.."

"No, sono solo dieci passi avanti a te"

La riunione tra Oliver e Moira

Cosa ne pensate di questi omaggi ed easter egg? Potete leggere le dichiarazioni della showrunner sul colpo di scena in Arrow a cui sono seguite quelle di Stephen Amell sul viaggio nel tempo. Lo show viene trasmesso negli Stati Uniti da The CW, mentre ancora non ci sono notizie ufficiali sulla messa in onda italiana.