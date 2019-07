Arrow 8: il titolo del primo episodio potrebbe indicare un viaggio nel tempo?

Che si stia per verificare davvero un ritorno al passato in Arrow? Il titolo del primo episodio dell'ottava e ultima stagione dello show sembrerebbe suggerire qualcosa di simile... O forse no?

La showrunner, nonchè produttrice e sceneggiatrice di Arrow, Beth Schwartz, ha condiviso su Instagram una foto che ritrae il copione del primo episodio della nuova stagione (di cui sono appena iniziate le riprese), e che potete vedere in calce alla notizia.

"Primo giorno di riprese! #ArrowSeason8 #TheFinalSeason" recita la caption del post.

Ma la nostra attenzione è tutta (beh, non proprio tutta, c'è anche il funko di Oliver, dopotutto) sul titolo dell'episodio: Starling City.

Ma perchè questo dovrebbe significare la presenza di viaggi nel tempo? In realtà quella appena citata sarebbe solo una delle ipotesi, visto che il titolo rimanderebbe al vecchio nome della città in cui sono ambientate le vicende che coinvolgono i nostri eroi.

Magari alla fine si tratterà solo di flashback, o forse la cittadina tornerà al suo nome originale. Certo è che Star City ha bisogno di essere salvata, che sia nel passato o nel futuro.

Purtroppo per ora non possiamo fare altro che mere speculazioni, e augurarci che qualcuno tra i nostri personaggi preferiti faccia ritorno per un ultimo addio allo show.