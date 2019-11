Nel quinto episodio di Arrow, Oliver potrà nuovamente contare su due graditi alleati

Con il prossimo episodio, intitolato Prochnost, l'ottava e conclusiva stagione di Arrow arriverà a metà dell'opera. Come nell'episodio precedente, anche in questo Oliver Queen si ritroverà a stretto contatto con alcuni personaggi provenienti dal futuro.

In Present Tense, infatti, dopo la rivelazione di The Monitor (LaMonica Garrett) sulla sua morte, il personaggio interpretato da Stephen Amell è stato a stretto contatto con le versioni adulte dei suoi figli, provenienti direttamente dal futuro. Si tratta di Mia (Katherine McNamara) e William (Ben Lewis), che oltre a poter trascorrere del tempo insieme al padre hanno potuto anche prendere parte a una missione insieme a lui, nella lotta contro un nuovo Deathstroke.

Rivedremo di nuovo i due ragazzi lottare fianco a fianco con Oliver? Sul futuro dei due personaggi è intervenuto direttamente Lewis che in un intervista concessa al portale Entertainment Weekly ha fatto un po di chiarezza sulla questione, senza però sbilanciarsi troppo.

Ecco le sue dichiarazioni:

"Non posso dire per quanto tempo rimarranno, ma posso dire che ci saranno diverse missioni. Naturalmente le missioni rappresentano qualcosa di extra perché si tratta di membri dell'OTA e membri del FTA che lavorano insieme per la prima volta. Come avviene sempre in Arrow, la posta in gioco è molto alta, e la situazione può diventare più complessa quando ci sono di mezzo queste dinamiche".

Il prossimo episodio della serie sarà trasmesso il 19 novembre ed è già presente la sinossi di Prochnost. Il pubblico americano potrà guardare la puntata come al solito all'interno della programmazione del network The CW, mentre non sono ancora disponibili date ufficiali per la distribuzione in Italia. Ai fan, infine, farà piacere sapere che tornerà anche Felicity Smoak in Arrow.