Arrow 8: l'ultimo focoso incontro tra Laurel e Tommy in una scena eliminata

Nonostante sia terminata già da alcuni mesi, i dietro le quinte di Arrow 8 continuano ad arrivare numerosi e tra gli ultimi c'è una speciale scena inedita che vede riavvicinarsi Laurel e Tommy su Terra-2: la scena, che presupponeva toni caldi per i due personaggi, è stata poi eliminata nel montaggio finale.

All'inizio dell'ottava stagione abbiamo visto Oliver Queen (Stephen Amell) arrivare sulla versione alternativa della Terra per recuperare alcuni frammenti di stelle nane, che però gli vengono sottratte dal Tommy Merlin (Colin Donnell) di quella dimensione.

L'eroe incappucciato si allea quindi con i doppleganger di Adrian Chase/ Prometheus, cui presta il volto Josh Segarra, e Laurel Lance/ Black Siren, interpretata dall'attrice Katie Cassidy.

Sarà proprio quest'ultima che, investigando sui frammenti, incontrerà durante una serata in un locale lo stesso Tommy: attirando l'attenzione di Laurel con del pinot nero, il suo vino preferito, l'ex-fiamma tenta di ravvicinarla e la invita a trascorrere la notte con lui.

La scena, che troverete per intero nel trailer in alto, lascia il finale in sospeso e sembra che non sapremo mai quale sia stata la decisione presa da Laurel.

Parlando di scene inedite, nel caso ve la siate persa, vi rimandiamo all'ultimo ciak di Amell sul set di Arrow 8, mentre sulla sua Black Siren la Cassidy promette interessanti novità nei prossimi episodi dell'Arrowverse.