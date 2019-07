Arrow 8: una foto mette a confronto i costumi della prima e ottava stagione

Stephen Amell ha pubblicato su twitter una foto che lo ritrae insieme alla figlia mentre indossano i costumi della prima e dell'ottava stagione di Arrow. Quest'ultima concluderà definitivamente la serie e metterà fine alle avventure del personaggio di Oliver Queen.

Dopo che lo showrunner Marc Guggenheim aveva reso pubblica una foto dell'ottava stagione di Arrow, molti fan avevano sperato di vedere Amell indossare nuovamente il costume originale. Ma dall'immagine pubblicata all'interno del social network è possibile notare come il design del protagonista si allontanerà molto da quello che abbiamo potuto vedere durante la prima stagione.

Ma i collegamenti con le stagioni precedenti continuano a stuzzicare la curiosità di molti appassionati, come dimostrano le recenti dichiarazioni dell'attore a proposito dei nuovi episodi "Il primo episodio sarà un omaggio alla prima stagione, e il secondo episodio sarà un omaggio della terza stagione".

Anche la showrunner Beth Schwartz poco tempo fa ha parlato di alcuni elementi riguardanti la prossima stagione:

"Ci sono molti personaggi da prendere in considerazione. Stiamo pensando a tutti loro, perché come i nostri fan, anche noi siamo molto legati a questi personaggi. Per questo motivo stiamo facendo il possibile per cercare di regalare a ognuno di loro un grandissimo finale di stagione".

L'ottava stagione di Arrow andrà in onda il prossimo 15 ottobre all'interno dell'emittente televisiva The CW. Non si hanno ancora notizie sulla messa in onda italiana, ma se siete interessati potete guardare il commovente video di Stephen Amell realizzato dai suoi colleghi.