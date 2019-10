Arrow 8: Laurel è incredula nel nuovo video tratto dal secondo episodio

Dopo una scoppiettante premiere, la stagione finale di Arrow è pronta a tornare in onda su The CW con il secondo episodio intitolato "Welcome to Hong Kong" di cui è stata diffusa un'anteprima. Attenzione, seguono spoiler sul primo episodio.

Nei primi minuti della nuova puntata Oliver (Stephen Amell) viene informato The Monitor (LaMonica Garrett) di quanto accaduto nello scioccante finale della premiere, e nella clip pubblicata in esclusiva da TV Line vediamo la reazione di Laurel (Katie Cassidy), che si rifiuta di credere che Earth-2 sia stata disintegrata. Potete trovare il video a questo indirizzo.

L'avvenimento ha rappresentato il preludio alla Crisi sulle Terre Infinite, l'atteso mega-crossover che coinvolgerà tutto l'Arrowverse. Parlando con TV Line, la showrunner Beth Schwartz ha anticipato infatti che tutto ciò avrà delle ripercussioni anche nelle altre serie del franchiste.

"Welcome to Hong Kong" andrà in onda questa notte su The CW e vedrà Oliver, John, Laurel e Tatsu alla ricerca di una persona fondamentale per mettere in atto il piano di The Monitor. Nella puntata Connor dovrà confrontarsi con suo fratello. Qui trovate il promo dell'episodio 8x02.

La stagione conclusiva di Arrow sarà composta in totale da 10 episodi, uno dei quali sarà dedicato al terzo capitolo della Crisi sulle Terre Infinite. L'evento si dividerà anche tra Supergirl, The Flash, Legends of Tomorrow e Batwoman.