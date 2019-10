Arrow 8: Marc Guggenheim spiega il significato del titolo dell'episodio finale

Comparendo sulla sua pagina Twitter giusto qualche minuto fa Marc Guggenheim, produttore esecutivo e co-creatore di Arrow, ha rivelato che c'è un significato nascosto nel titolo del finale della serie che, a quanto pare, era sfuggito a tutti.

A discolpa dei fan, c'è da dire che per spiegare il mistero il produttore ha avuto bisogno addirittura di un diagramma, come potete vedere in calce all'articolo: in sostanza, la puntata sarà intitolata Fadeout, ovvero dissolvenza, parola molto nota nel linguaggio dell'audiovisivo ma legata anche al mondo degli arcieri.

I giochi di parole con archi, frecce e termini simili sono stati una vera e propria ricorrenza in Arrow, eppure proprio col titolo dell'ultima puntata della serie i creatori sono riusciti a raggirare tutti gli appassionati.

Ieri, lo stesso Marc Guggenheim ha condiviso la pagina finale della sceneggiatura, dalla quale si possono evincere solo due parole: "di possibilità ...", con puntini di sospensione che fanno sperare ad un lieto fine aperto che vada in direzione di un futuro "pieno di possibilità", appunto, per il protagonista Oliver Queen. O, per lo meno, questa è una delle tante interpretazioni.

La fine della serie coinciderà con il mega-evento Crisis on Infinite Earths, che si svolgerà in cinque episodi tra dicembre 2019 e gennaio 2020 tra Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow, Supergirl e Batwoman.

