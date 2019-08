Arrow 8: quando e dove sarà ambientato il primo episodio dell'ultima stagione?

Visti i numerosi rumor che girano introrno alla season premiere dell'ottava stagione di Arrow, la showrunner Beth Schwartz ha pensato bene di chiarire esattamente dove e quando sarà ambientato l'episodio.

Durante la tappa estiva dei TCA del network che ospita la serie, la Schwartz ha confermato l'ambientazione e la collocazione temporale di Starling City, il primo episodio dell'ottava stagione di Arrow.

La season premiere avrà luogo su Terra-1, l'universo primario tra i tanti che abbiamo scoperto esistere durante il corso delle stagioni delle varie serie, e quello da cui è possibile raggiungere tutti gli altri, per cui definito il centro del Multiverso.

L'azione, inoltre, riprenderà "una settimana dopo" gli eventi accaduti nel season finale della settima stagione.

In precedenza era stata ipotizzata la presenza di viaggi nel tempo, visti anche i numerosi ritorni annunciati per l'occasione, come quello di Colin Donnell, o quello di Susanna Thompson, mentre lo stesso titolo della season premiere (e un video di Stephen Amell), avevano alimentato ancora di più la teoria.

Ovviamente, l'ipotesi non è ancora da escludere, come non è da escludere che tutto si possa "ridurre" a dei semplici flashback.

Ma quale sia la verità, non lo scopriremo prima del 15 ottobre, data ufficile del ritorno di Arrow su The CW.