Arrow 8: il ritorno di Quentin Lance nelle nuove immagini del sesto episodio

A pochi giorni dall'uscita del quinto episodio, The CW si è portata avanti pubblicando (via ComicBookMovie) una valanga di immagine ufficiali dell'episodio 8x06 di Arrow.

Le foto, che potete visionare nella galleria in calce, mostrano il ritorno di Paul Blackthorne nei panni del capitano Quentin Lance al fianco di Green Arrow e Black Canary, che insieme dovranno affrontare una nuova minaccia per Star City.

L'episodio è intitolato 'Reset', e questa è la sua descrizione ufficiale (attenzione, seguono spoiler sulle puntate precedenti): "Dopo essere stato tradito da Lyla (Audrey Marie Anderson), Oliver (Stephen Amell) si ritrova in una situazione di vita o di morte molto familiare. Laurel (Katie Cassidy) ha l'opportunità di fare ammenda con il passato."

Diretto da David Ramsey e scritto da Onalee Hunter Hughes & Maya Hounstonr, 'Reset' debutterà su The CW il prossimo 26 novembre. Nel frattempo si avvicina sempre di più l'attesa Crisi sulle Terre Infinite, mega-crossover che coinvolgerà l'Arrowverse a partire dall'8 dicembre.

Arrow ospiterà la quarta e penultima parte del crossover nel 14 gennaio 2020, mentre il 28 gennaio andrà in onda l'attesissimo finale di serie. Dopo la conclusione dello show è già pronto il suo spin-off, Green Arrow and the Canaries, le cui riprese del pilot sono iniziate ad ottobre.

