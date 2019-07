Arrow 8: secondo Colin Donnell i fan avranno ciò che desiderano

L'ottava stagione di Arrow sarà quella che concluderà definitivamente la serie con protagonista Stephen Amell. Dopo la notizia sul ritorno di Prometheus e Tommy, adesso arrivano anche le dichiarazioni di Colin Donnel che ha ci ha tenuto a precisare come i fan vedranno molte delle loro aspettative realizzarsi.

L'attore, che presta il volto al personaggio di Tommy Merlyn, ha parlato con TV Guide durante il press tour della Television Critics Association, dando un seguito a quelle che erano state le dichiarazioni del produttore esecutivo Marc Guggenheim che aveva sottolineato come Tommy non sarebbe tornato come tutti eravamo abituati a conoscerlo.

Ecco come si è espresso l'attore, cercando naturalmente di non rendere pubbliche determinate informazioni:

"Penso che Stephen lo abbia già spiegato nel modo migliore possibile al Comic-Con. Io credo che i fan potranno vedere Tommy in un modo che hanno desiderato da molto tempo".

Il personaggio di Tommy Merlyn è apparso durante la prima stagione di Arrow, ed è stato una figura molto importante per il protagonista Oliver Queen. La sua morte ha segnato molto Queen, tanto che gli appare sotto forma di coscienza nel corso della settima stagione.

Queste dichiarazioni potrebbero far pensare al fatto che rivedremo Tommy ancora vivo? Nel frattempo vi ricordiamo che Stephen Ammel ha concluso le riprese della premiere dell'ottava stagione.