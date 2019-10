Arrow 8: secondo Stephen Amell l'episodio ambientato ad Hong Kong sarà sfiancante

L'ottava stagione di Arrow sarà quella decisiva: tutti i nodi verranno al pettine e non mancherà certo l'azione, grazie al crossover Crisi sulle Terre Infinite. Le riprese procedono senza intoppi apparenti, ma sembra che per l'attore Stephen Amell le scene dell'ultimo episodio ambientate ad Hong Kong siano state molto ardue.

La puntata 8x02 dal titolo "Welcome to Hong Kong" è andata in onda il 22 ottobre e in merito l'attore dichiara di sentirsi sollevato all'idea che non ci saranno più episodi di questo genere:

"Girare il secondo episodio è stata una prova difficile. [...] Accade ogni anno quando dobbiamo filmare l'episodio, di solito il terzo o il quarto della stagione, ambientato per la maggior parte del tempo di notte. A Vancouver il sole tramonta alle dieci di sera e di solito l'alba inizia alle quattro di mattina, il che rende davvero arduo girare di notte."

Alla base delle difficoltà dell'attore ci sarebbero dunque le troppe ore di luce, che avrebbero rallentato la produzione dell'episodio interamente girato in notturno. Secondo Amell questo capitolo segnerebbe anche un'importante evoluzione del rapporto tra Oliver Queen e Laurel Lance: Black Siren entra finalmente a far parte della team Arrow e ciò denota il grande cambiamento affrontato dai due personaggi.



"Sono uno di fianco all'altro e collaborano come una vera squadra. Ci sono molte scene in cui Oliver le dice che mai si sarebbe aspettato di averla in missione con se, ma che adesso ciò lo rende molto felice". I personaggi sono dunque cresciuti, così come il loro rapporto durante le stagioni e adesso possono unire le forze ed affrontare insieme i futuri ed incombenti pericoli.



Con il secondo episodio della premiere appena andato in onda, arriva anche il trailer della terza puntata di Arrow, ma ciò che fa sicuramente crescere l'hype è la foto postata da Amell sul set del finale di Arrow e la notizia che Oliver Queen ha finito le riprese di Crisi sulle Terre Infinite.