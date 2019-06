Arrow 8 sarà una stagione di attesi ritorni, parola della showrunner Beth Schwartz

Arrow si prepara a tornare con la sua ottava e ultima stagione il prossimo 15 ottobre e nel frattempo la showrunner Beth Schwartz ha anticipato un'ottima notizia per i fan dello show: nei nuovi episodi potremo assistere al ritorno di alcuni dei personaggi più amati delle stagioni precedenti.

"Ci sono tanti personaggi da tenere in considerazione, davvero tanti" ha spiegato la Schwartz in una recente intervista con TV Line. "E ne stiamo certamente parlando, perché anche noi siamo affezionati a questi personaggi, e vogliamo rivederli proprio come vogliono i fan. Perciò faremo in modo che sia una grande stagione finale per tutti."

L'ultima stagione di Arrow sarà composta solamente da 10 episodi, 12 in meno rispetto alla settima, e per la showrunner sarà una sfida molto stimolante: "Questa è la cosa entusiasmante della prossima stagione, avere solo 10 episodi. Stiamo pensando a fondo a quelli personaggi riportare, perché ce ne sono molti che amiamo. Credo che ogni episodio sarà enorme, cercheremo di farci stare tutto. Sarà sicuramente una stagione fantastica."

Il prossimo dicembre Arrow e tutti gli altri show dell'Arrowverse porteranno sul piccolo schermo l'attesissimo evento crossover "Crisi sulle terre infinite", storyline che gli affezionati dei fumetti di casa DC attendono con molto entusiasmo. Cosa vi aspettate dall'ultima stagione di Arrow? Fatecelo sapere, come sempre, nei commenti qui sotto.

Per ulteriori approfondimenti, vi congliamo di leggere la nostra recensione di Arrow 7.