Arrow 8: la showrunner conferma la presenza di una nuova intro di Oliver Queen

Tra qualche settimana i fan di Arrow diranno addio al loro show preferito, dopo la messa in onda delle puntate dell'ottava e conclusiva stagione. La serie madre dell'Arrowverse chiuderà i battenti ma le sorprese non sono affatto finite. Gli spettatori assisteranno ad una nuova introduzione, come confermato dalla showrunner della serie.

Nel corso di un'intervista a ET, Beth Schwartz ha svelato la presenza di una nuova intro per quest'ultima stagione, doppiata come sempre da Stephen Amell:"Si, ne avremo una nuova in questa stagione. Ne abbiamo avuta una nuova la scorsa stagione e ce ne sarà una nuova anche quest'anno, è l'ultimo".

I fan ne hanno avuto un assaggio già dal trailer mostrato al Comic-Con, nel quale si vede un logo diverso e alla fine del video sullo schermo compare una freccia che scorre sulle frecce delle stagioni passate fino a formare una sorta di corona.

"Sembra proprio che questo sia il momento giusto per la fine della serie ma credo che non sarà abbastanza reale fino a quando non ci sarà l'ultimo copione del finale. E poi penso che ci saranno molte lacrime. Sono sicuro che sarà così l'ultimo giorno sul set" ha proseguito Schwartz.

L'ottava e ultima stagione di Arrow sarà disponibile da metà ottobre. La serie è trasmessa in Italia dal canale Premium Action.

La première dell'ottava stagione punterà sull'effetto nostalgia e nelle immagini distribuite nei giorni scorsi si può intravedere il ritorno di alcuni personaggi.