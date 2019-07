Arrow 8: showrunner pubblica foto di due possibili nuovi costumi

Il prossimo 15 ottobre, dopo sette anni, si concluderà definitivamente la serie TV Arrow. La produzione è attualmente impegnata con i lavori dell'ottava e ultima stagione, e lo showrunner Marc Guggenheim ha pubblicato su twitter una foto in cui è possibile notare la presenza di due costumi.

I prossimi e conclusivi episodi dovrebbero mostrare, come accade spesso in queste situazioni, un nuovo design del costume sia del protagonista, sia degli altri personaggi. La foto del dietro le quinte pubblicata da Guggenheim in realtà permette di osservare solo una piccola parte dell'abbigliamento. All'interno del post è inoltre presente anche la frase 'La stagione finale di Arrow è in prep..' conclusa poi con una citazione all'account della showrunner Beth Schwartz, che recentemente ha stuzzicato la fantasia degli appassionati parlando di attesi ritorni in Arrow.

Analizzando la foto nel dettaglio ecco cos'è possibile notare:

La prima immagine mostra una spalla e una parte superiore del busto di un abito completamente nero. Possibile che sia il costume di Black Canary? Alcuni fan ipotizzano anche sulla possibilità che si tratti del costume di John Diggle.

La seconda metà dell'immagine mostra invece quella che dovrebbe essere il probabile costume di Oliver Queen, caratterizzato dalla presenza dei colori verde e nero.

Cosa ne pensate del design di questi due costumi? Infine se siete interessati alla serie, potete dare un'occhiata alla nostra recensione della settima stagione di Arrow.