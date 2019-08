Arrow 8: Stephen Amell definisce 'pazzesca' la trama del quarto episodio

Arrow sta per dirigersi verso la sua definitiva conclusione con l'ottava e ultima stagione che vedrà terminare la serie di avventure del personaggio interpretato da Stephen Amell. E proprio l'attore è intervenuto su Twitter per commentare in maniera eloquente quello che vedremo nel quarto episodio della prossima stagione.

Sui social Stephen Amell ha scritto di essere esausto e soprattutto ha definito 'pazzesco' ciò che accade nel quarto episodio della nuova attesissima stagione di Arrow.

Poiché il nuovo ciclo di episodi sarà più breve del solito, probabilmente si collegherà con il crossover Crisis on Infinite Earth. Il quarto episodio è stato intitolato Present Tense, diretto da Kristin Windell e scritto da Oscar Balderrama e Jeane Wong. Molto probabilmente andrà in onda il 5 novembre negli Stati Uniti, sebbene ciò non sia ancora stato confermato da The CW.



La sinossi ufficiale di Arrow racconta della scomparsa di Oliver Queen, presunto morto per cinque anni, dopo un violento nubifragio. Oliver viene scoperto su un'isola remota nel Mare del Nord della Cina. Tornato a casa, a Star City, è deciso a rimediare ai suoi errori e a combattere le ingiustizie, con l'aiuto del suo team.

Nell'ultima stagione, Oliver Queen dovrà combattere la sua battaglia più impegnativa e sarà costretto a confrontarsi con la realtà di cosa significhi essere un supereroe. Amell ha ammesso che il finale è perfetto per il suo personaggio, al quale è profondamente legato dopo anni di lavoro nello show.