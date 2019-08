Arrow 8: Stephen Amell elogia il debutto alla regia di Katie Cassidy Rodgers

Dopo aver concluso le riprese dell'episodio il terzo episodio della stagione finale di Arrow, intitolato "Leap of Faith", la star dello show Stephen Amell ha fatto pubblicamente i complimenti a Katie Cassidy Rodgers per il suo debutto alla regia.

L'interprete di Lauren Lance/Black Canary nella serie targata The CW si è cimentata per la prima volta dietro la macchina da presa con l'episodio 8x03 e, stando a quanto detto da Amell, ha svolto un ottimo lavoro soprattutto nella direzione degli attori, lui compreso.

"Voglio davvero congratularmi con Katie" dice Amell nel video che potete trovare in calce alla notizia. "Ha diretto il suo primo episodio e ha fatto un lavoro davvero, davvero incantevole. Non gli piace fare troppe riprese, cosa che io apprezzo. In generale, sono sicuro che può essere intimidatorio ma lei ha dato molto agli attori ed è stata molto positiva e francamente, mi ha messo in una posizione in cui volevo fare una bella prova per lei... dirigerà ancora! E' stata fantastica."

Arrow tornerà in onda sul network americano dal prossimo 15 ottobre e pochi mesi dopo parteciperà insieme a The Flash, Supergirl, Batwoman e Legends of Tomorrow all'atteso crossover Crisi sulle Terre Infinite. Nel frattempo vi ricordiamo che la stagione vedrà alla regia anche David Ramsey.