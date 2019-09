Arrow 8: Stephen Amell in una nuova foto del finale di stagione

L'ultima stagione di Arrow si sta avvicinando e concluderà una volta per tutte le avventure di Oliver Queen nella serie madre dell'Arrowverse. TVLine ha diffuso un'immagine in esclusiva di Oliver Queen insieme ai suoi alleati, pronti per intraprendere la loro missione di salvare il multiverso in The Monitor nell'ottava stagione.

Nella foto si vede Green Arrow con Black Siren e Spartan in piedi mentre affrontano un avversario che non viene mostrato, visto che l'intero contesto dell'immagine non è molto chiaro ma le loro posture indicano chiaramente che si stanno preparando ad un combattimento.

L'immagine permette di mostrare per la prima volta il nuovo costume di Laurel. A luglio, dopo il panel di Arrow al Comic-Con di San Diego, il produttore Marc Guggenheim aveva pubblicato su Twitter una serie di concept art, incluso uno di Laurel.



Pare che parte della stagione si svolgerà su una Terra alternativa, una delle tante inesplorate del Multiverso, poiché Moira Queen è morta durante la seconda stagione. Se Oliver si trova nel Multiverso nel tentativo di fermare la prossima Crisi, ciò determinerebbe quale versione di Laurel Lance indosserà il costume.

In ogni caso dalla foto sappiamo che Oliver affronterà The Monitor insieme gli amici al suo fianco. In questo periodo è lo stesso Stephen Amell che sta rivelando alcuni dettagli sui prossimi episodi: l'attore ha raccontato un dialogo e soprattutto che il suo personaggio pensa ancora a Felicity. Quali altri sorprese potremo aspettarci dall'ultima stagione di Arrow?