Arrow 8: Stephen Amell sulle scene d'azione e il suo rapporto con gli stunt

A pochi mesi dalla premiere della stagione finale di Arrow, la star Stephen Amell ha parlato del suo rapporto con le scene d'azione che si è modificato nel tempo anche grazie all'ottimo lavoro svolto dalle sue controfigure.

"Non faccio la stessa quantità di stunt che facevo durante la prima stagione" ha detto Amell, che nonostante tutto non ha problemi ad affrontare in prima persona delle riprese molto impegnative. "Però ne faccio molti. Ho fatto una gigantesca sequenza di stunt tra venerdì sera e sabato mattina. Al momento possiamo contare su un dipartimento stunt davvero fantastico, e per i primi quattro anni ho avuto Simon come mia controfigura, e dalla stagione 5 ho Will. E' bravo in quello che fa, e quindi ora so quando farmi da parte in base alla schedule delle riprese. Non mi piace molto, ma lo faccio."

Arrow tornerà in onda su The CW a partire dal prossimo 15 ottobre ed è stato confermato che la premirere riprendere una settimana dopo gli eventi dello scorso finale di stagione: il primo episodio avrà luogo su Terra-1, l'universo primario da cui è possibile raggiungere tutti gli altri che per questo viene definito il Centro del Multiverso.

Nei giorni scorsi è stato confermato il ritorno di Katana.