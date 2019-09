Arrow 8, i titoli di alcuni episodi lasciano presagire nuove sfide per Oliver

L'ottava e ultima stagione di Arrow è ormai alle porte, ma non si fermano le speculazioni su cosa e dove ci porterà. E i titoli degli episodi rivelati finora non fanno che alimentarle.

Manca poco per il debutto della stagione conclusiva di Arrow, il primo show dell'Arrowverse, su The CW.

Ma se è vero che si sta avvicinando il momento in cui Oliver Queen prenderà in mano arco e frecce per l'ultima volta, è anche vero che ci attendono ancora 10 episodi ricchi d'azione, colpi di scena e... Lacrime?

Visti i titoli degli episodi rivelati di recente dalla produzione dello show, probabilmente non sarebbe un grande azzardo dire che il Team Arrow non avrà vita facile neanche nell'immediato futuro.

8x05 Prochnost

8x06 Reset

8x07 Purgatory

Il titolo della 8x05, Prochnost, rimanda al termine russo, già incontrato nel corso della serie, che sta per "durabilità, resistenza". La parola potrebbe forse essere un indizio del ritorno del personaggio di Anatoly Knyazev, a.k.a. KGBeast (David Nykl), incontrato per la prima volta nello show nel quarto episodio della seconda stagione? In passato membro della Bratva e del KGB, poi alleato di Oliver e tra gli informatori di A.R.G.U.S., una nuova apparizione di Knyazev non sarebbe da escludere, soprattutto visto il gran numero di ritorni previsti per questa stagione.

Per la 8x06 è difficile fare ipotesi, perche il "reset" a cui fa riferimento il titolo potrebbe riguardare virtualmente qualsiasi cosa. Si tratterà di una nuova intesa tra personaggi, magari tra nemici? Avrà a che fare con i viaggi nel tempo teorizzati da molti? Quanto inciderà sul futuro (già scritto?) di Oliver?

Purgatory, il titolo della 8x07, non sappiamo se intenderlo in senso letterale o figurato, ma in ogni caso, non sembrerebbe essere di buon auspicio. E non dimentichiamoci che la traduzione del nome dell'isola su cui era naufragato e rimasto prigioniero Oliver, Lian Yu, era proprio "purgatorio".

Voi cosa ne pensate? Fateci sapere nei commenti.

L'ottava stagione di Arrow debutterà il 15 ottobre su The CW.