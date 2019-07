Arrow 8x01: concluse le riprese, Stephen Amell ringrazia cast e crew e stuzzica i fan

Stephen Amell sa sempre come far incuriosire i fan. In un video di ringraziamento postato su Instagram in occasione della fine delle riprese per il primo episodio dell'ottava stagione, l'attore anticipa ritorni d'eccezione e richiami alle precedenti stagioni.

L'ultima stagione di Arrow è alle porte, e il cast ha dato il suo addio al pubblico in occasione del Comic-Con di San Diego.

Adesso, con un video su Instagram, Stephen Amell ci tiene a ringraziare cast e crew dello show dopo la conclusione delle riprese dell'episodio 8x01, ma anche a lasciare i fan sulle spine con alcuni non-detti.

Tra i tanti a ricevere i ringraziamenti dell'attore anche James Bamford, regista dell'episodio, e le guest star che sono tornate per l'occasione, che però non vuole nominare (perchè... spoiler!), oltre ai già annunciati Colin Donnell e Josh Segarra.

Uno speciale ringraziamento va poi a chi si è occupato delle scenografie e degli stunt dell'episodio, che hanno avuto, a detta di Amell, il difficile compito di ricreare "roba" e lotte che non vedevamo da un po'. Tutto ciò non fa che rinforzare le teorie che vorrebbero dei viaggi nel tempo nella season premiere dell'ottava stagione di Arrow (o, se non altro, dei flashback).

Infine, Stephen ci fa sapere che, escluso il crossover, rimangono ancora 9 episodi da girare... e che la sua camicia sembra essere particolarmente sporca, anche se alla fine è pur sempre di un episodio di Arrow che si tratta!

Starling City, primo episodio dell'ottava stagione di Arrow, andrà in onda il 15 ottobre su The CW.