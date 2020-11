Arrow 9 è una possibilità? Ecco cosa ha da dire Stephen Amell

L'attuale situazione sanitaria sta mettendo a dura prova il settore cinematografico e telesivivo, sia dal punto di vista produttivo che distributivo. Ma Stephen Amell, l'attore che ha portato il personaggio di Green Arrow sul piccolo schermo per gli ultimi 8 anni, potrebbe avere una soluzione...

Parlando con Michael Rosenbaum durante il podcast Inside of You, la star di Arrow ha rivelato di aver effettivamente proposto l'idea a Greg Berlanti, il papà dell'Arrowverse, e che quest'ultimo faticava così tanto tanto a prenderlo sul serio, che ha dovuto praticamente convincerlo del fatto che non stesse dicendo solo per scherzo.

"Ho chiamato Greg e gli ho detto 'Senti, spero proprio che nn accada, ma se va tutto male, e voi non riuscite a far arrivare gli attori qui in Canada per via dei vari protocolli e dei problemi che ci sono per gli spostamenti tra i confini, specialmente dall'America, e non sapete cosa fare... Beh, io sono qui'" avrebbe affermato "'Sono qui, e se devo rimanerci, voglio lavorare. E se devo lavorare, troviamo un modo di riportare Oliver tra i vivi'".

L'ottava e ultima stagione di Arrow si è conclusa dopo pochi episodi dal finale del mega-crossover Crisi sulle Terre Infinite, che aveva visto Oliver sacrificarsi definitivamente per salvare il Multiverso e creare quella che poi è stata Earth-Prime.

Un suo ritorno in vita sarebbe di certo un gran colpo di scena (e per niente facile da spiegare, persino per l'Arrowverse).

Voi che ne pensate? Vi piacerebbe vedere una nuova stagione di Arrow? Fateci sapere nei commenti.