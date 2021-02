Arrow, che allenamento ha fatto David Ramsey per avere il fisico di John Diggle?

David Ramsey è un attore conosciuto principalmente per aver interpretato il ruolo di Anton Briggs nella serie televisiva Dexter e per il ruolo di John Diggle in Arrow. Ramsey è anche un artista marziale, cintura nera in Jeet Kune Do e ha praticato il pugilato, il taekwondo e il Wing Chun.

Ramsey, ovviamente, così come Stephen Amell è famoso per il suo fisico e per i suoi allenamenti estenuanti. A differenza di Amell, però, Ramsey ha una struttura fisica molto simile a quella di altre celebrità come Chris Evans, Hugh Jackman, Mike Colter e Henry Cavill.

Prima di ogni allenamento, Ramsey basa tutto lo sviluppo fisico su una buona alimentazione e ha più volte dichiarato che sul set ha un frullatore apposito per prepararsi il cibo. Questo perché cerca di stazionarsi sulle circa 5.000 calorie al giorno che gli permettono di mantenere un fisico asciutto e magro.

Per quanto riguarda l'allenamento, questo va svolto per 5 giorni a settimana sfruttando la struttura piramidale degli esercizi. Il primo giorno prevede l'allenamento della parte superiore del corpo, quindi panca per il petto in varie inclinazioni e panca piana con manubri. Il secondo giorno tocca alle gambe quindi Squat, Leg Press e rassodamento dei muscoli posteriori della coscia. Il terzo giorno si passa alla braccia con priorità ai bicipiti e ai tricipiti. Il quarto giorno si torna alla parte superiore del corpo con Deadlift, Lat pulldown e manubri a presa larga. Infine il quinto giorno si rafforzano le spalle.

