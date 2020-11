Arrow and the Canaries: che fine ha fatto lo spin-off mai confermato?

Il previsto spin-off dell'Arrowverse Green Arrow And The Canaries è ancora in produzione? Aggiornamenti sulla produzione in questi ultimi mesi sono molto scarsi e i fan si domandano se vedranno mai questo show.

Arrow è una serie targata The CW basata sul classico supereroe DC con lo stesso nome. Ha seguito le avventure di Oliver Queen (Stephen Amell), un miliardario che torna a Starling City dopo essere rimasto bloccato su un'isola per cinque anni. Una volta a casa diventa un vigilante che combatte contro le forze corrotte in città e, come suggerisce il nome, è bravo con arco e frecce.

Arrow ha portato a un universo condiviso ancora più grande chiamato The Arrowverse, che includeva spettacoli come Supergirl e The Flash. La serie Arrow si è conclusa nel 2020 dopo otto stagioni, con il personaggio che si è sacrificato per salvare letteralmente l'universo, ma prima che lo spettacolo finisse, il penultimo episodio della stagione 8 "Green Arrow & The Canaries" doveva fungere da pilota backdoor per una potenziale serie spin-off intitolata proprio Green Arrow and the Canaries con Oliver Mia (Katherine McNamara) Black Canaries Dinah Drake (Juliana Harkavy) e Laurel Lance (Katie Cassidy) per difendere Star City nel 2040.



I fan si aspettavano di ricevere notizie sul destino di Green Arrow And The Canaries poco dopo la fine di Arrow, e nel marzo 2020 il produttore di Arrowverse Marc Guggenheim ha annunciato su Twitter che una decisione era prevista per maggio.



Quello stesso mese, Stephen Amell ha parlato con i fan sui social media della fine dello show, affermando di non aver ancora visto l' episodio di Green Arrow And The Canaries e che "tutto è in attesa in questo momento", il che implica che una decisione sullo show era ancora lontana.



Nell'aprile 2020 Katie Cassidy e Kat McNamara hanno entrambe offerto aggiornamenti, con la prima incerta ma fiduciosa sul fatto che ci fosse il via libera, mentre la seconda ha affermato che la pandemia COVID-19 avrebbe potuto ritardare la decisione di The CW.



Nel giugno 2020 Marc Guggenheim ha aggiornato nuovamente i fan, rivelando che ci si aspettava una decisione "molto, molto" presto sul futuro dello spettacolo.



Il pilota backdoor Green Arrow And The Canaries è stato uno degli episodi più apprezzati di Arrow quando è andato in onda e sembrava quasi certo che andasse avanti, ma con ogni nuovo aggiornamento dalle persone coinvolte il futuro sembra meno certo. Le protagoniste hanno però rivelato cosa vorrebbero vedere in Green Arrow And The Canaries in un'intervista ad Aprile.



Restiamo in attesa di sviluppi e vi invitiamo a leggere il nostro approfondimento su cosa aspettarci dall'Arrowverse in futuro.