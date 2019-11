Arrow: annunciata la data di uscita dell'ultimo episodio della serie

Mentre l'Italia dormiva, il network statunitense The CW ha diramato il proprio palinsesto ufficiale per i primi mesi del 2020, svelando di conseguenza anche la data di messa in onda dell'episodio finale di Arrow.

Il programma appena pubblicato, che arriva fino alla primavera del 2020, ci conferma che l'ultima avventura di Oliver Queen arriverà il 28 gennaio prossimo, due settimane dopo la conclusione del cross-over Crisis on Infinite Earths e una settimana dopo il ritorno di Legends of Tomorrow.

La serie si chiuderà in seguito agli eventi di Crisis on Infinite Earths, che inizierà a dicembre e si concluderà proprio a metà gennaio. Arrow è stata la prima serie di supereroi di The CW dopo la fine di Smallville e ha generato una serie di spin-off; l'anno scorso è stata rinnovata per un'ottava e ultima stagione, composta da un totale di dieci episodi: sette di questi andranno dunque in onda prima di Crisis on Infinite Earths, una sarà coinvolta nel cross-over e le ultime due arriveranno dopo.

Ricordiamo poi che un episodio della stagione, intitolato Green Arrow and the Canaries, fungerà da pilota-backdoor per l'eventuale spin-off di The Birds of Prey, in programma sempre per The CW.

