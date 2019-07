Arrow: Ben Lewis promosso a regular nella stagione finale

Il futuro team di Arrow continua a cambiare forma. Secondo un nuovo report di TVLine, Ben Lewis - che interpreta il personaggio William Clayton - è stato promosso a regular della serie per l'ottava e ultima stagione dello show. Arrow infatti chiuderà i battenti definitivamente al termine del prossimo lungo ciclo di episodi.

Come ricorderanno i fan, William è il figlio biologico di Oliver Queen, brevemente accudito insieme a Felicity Smoak, dopo che la madre è morta durante il combattimento su Lian Yu. A metà della scorsa stagione William lasciò Star City e si trasferì coi suoi nonni, visto che gli impegni di Oliver e Felicity lo mettevano in pericolo.

Quegli eventi hanno chiaramente avuto un impatto sulla versione più vecchia di William. Alla fine della stagione William si è unito a Connor Hawke, Zoe Ramirez e alla sorellastra Mia Smoak nella lotta contro Galaxy One.



Con le conferme di McNamara e David-Jones come regular, un altro nome è stato annunciato ufficialmente, ovvero Ben Lewis.

Il team che vedremo a Star City sarà probabilmente piuttosto diverso rispetto al passato.

Cast e crew nel frattempo si preparano a dire addio a Oliver Queen nel finale dell'ottava stagione dello show targato DC.

Lo stesso Stephen Amell ha dichiarato di non riuscire più a dormire a causa della stagione conclusiva di Arrow, che terminerà dopo otto anni di grandi successi sul piccolo schermo.