Arrow: il Blue Beetle di Ted Kord apparirà nella settima stagione?

Stando a quanto ipotizzato dal web-magazine That Hashtag Show, sarebbero tre i nuovi personaggi DC a poter apparire nella settima stagione di Arrow.

La scorsa settimana era stato riportato che The CW avrebbe introdotto un nuovo personaggio descritto come un ambizioso anti-vigilante reclutato dal dipartimento di polizia di Star City. Il personaggio in questione sarebbe Jessie Bowden, che in molti credono possa essere una versione alternativa di un’oscuro personaggio DC Comics oppure un ruolo completamente originale per la serie. Il personaggio è così descritto dal sito:

“Lei è una giovane recluta del dipartimento di polizia di Star City ed è sia atletica che divertente e intelligente. Ma sotto la superficie c’è una donna che ne ha avuto abbastanza dei vigilanti a Star City e il suo obiettivo è annientarli a ogni costo”.

Il secondo personaggio si chiama Daniel Porter:

“Intelligente, omosessuale, la cui creatività gli ha dato grande successo come uomo d’affari. Essendo passato per numerose tragedie nel corso della sua vita, ha qualcosa da nascondere alla gente intorno a lui”.

Su quest’ultimo, le speculazioni più insistenti indicano che potrebbe trattarsi proprio di Ted Kord, uno dei molti personaggi ad assumere le sembianze di Blue Beetle nei fumetti DC. Le Kord Industries e lo stesso Ted sono stati già menzionati in Arrow in passato, confermando la sua esistenza su Terra-1.

That Hashtag Show, infine, menziona l’ingresso anche di Konomi Rhodes, probabilmente un personaggio originale o un membro dei Longow Hunters.