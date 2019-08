Arrow, Caity Lotz e l'allenamento con la Salmon Ladder

Era un po' che non faceva la sua ricomparsa sul set dell'Arrowverse, ma ora eccola qui: l'iconica salmon ladder utilizzata da Oliver Queen per i suoi allenamenti. Ma questa volta ad allenarcisi è Caity Lotz, l'interprete di Sara Lance.

Il celebre oggetto ginnico, che ha ormai acquisito uno status quasi di vero e proprio personaggio nell'Arrowverse, farà il suo ritorno nella season premiere dell'ottava e ultima stagione di Arrow.

Ma nel frattempo, Caity Lotz, a.k.a. Sara Lance, che presto acquisirà un superpotere tutto suo in Legends of Tomorrow, ci mostra un throwback che risale agli allenamenti per la sua prima scena alle prese con la salmon ladder.

Nel post dell'utente di reddit, che potete vedere in calce alla notizia (assieme a due gif che vi rinfrescheranno la memoria, se mai ce ne fosse bisogno) è presente il video condiviso dall'attrice, con gli hashtag #fbf e #arrow.

La Lotz si era infatti già prodigata nella modalità di allenamento prediletta dall'Oliver Queen di Stephen Amell, che a tal proposito aveva confessato durante i TCA come l'introduzione della salmon ladder fu del tutto casuale: l'attrezzo era infatti parte della routine fisica di Amell ai tempi del pilot, così David Nutter (regista del pilot) pensò di procurarsene una anche per lo show.

"Quella verrà via con me" ha dichiarato Amell, che vorrebbe portarsi a casa la salmon ladder una volta concluse le riprese "Ne ho bisogno per allenarmi i giardino e tenermi in forma".