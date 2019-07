Arrow: Caity Lotz manda un suo messaggio di saluti a Stephen Amell

Come potete leggere, si fa sempre più vicina la fine delle riprese di Arrow, nel frattempo i diversi protagonisti delle serie spin-off dell'Arrowverse stanno condividendo i loro messaggi di addio e di auguri, nei confronti di Stephen Amell, interprete di Oliver Queen.

Questa volta tocca a Caity Lotz: la protagonista di Legends of Tomorrow ha infatti condiviso una foto sul suo account Twitter ufficiale, scattata durante il San Diego Comic-Con, commentandola così: "Ci siamo conosciuti in un parcheggio a Burbank, abbiamo nuotato in navi che stavano affondando, siamo morti e rinati e in tutti gli show che ha contribuito a creare, è stato un lungo percorso, ma Stephen Amell mi ha aiutato a percorrerlo. Sono felice di aver potuto affrontare questo viaggio con te". Anche l'attore canadese ha risposto al tweet della collega, ringraziandola per le parole ma chiedendole di non farlo più piangere in pubblico.

Come sapete la serie TV di Arrow si concluderà con l'ottava stagione, non prima però di aver affrontato l'Anti-Monitor nell'evento crossover Crisi sulle Terre Infinite. Inoltre i fan potranno rivedere alcuni dei loro personaggi preferiti, tra questi è stato recentemente confermato il ritorno di Susanna Thompson in Arrow, attrice che interpretava Moira Queen, madre di Freccia Verde.