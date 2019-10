Arrow: una carrellata di immagini anticipa le ultime avventure di Oliver Queen

L'ottava stagione di Arrow, che segnerà la fine delle avventure di Oliver Queen (Stephen Amell) è sempre più vicina e per l'occasione è stata pubblicata una galleria di immagini che ci permette di dare uno sguardo ai primi due episodi dello show.

Si tratta di un pacchetto bello corposo, composto da 25 foto in cui possiamo osservare Oliver e parte del cast in quella che sarà una stagione che non mancherà di celebrare il lavoro fatto in questi anni e che dunque ripercorrerà diversi momenti iconici. La galleria è stata pubblicata da Heroic Hollywood e potete ammirarla seguendo il link della fonte in calce all'articolo.



Le prime 15 immagini provengono dal primo episodio, Starling City, di cui è stata anche pubblicata la sinossi e che andrà in onda il 15 ottobre su The CW. Le foto restanti, invece, sono tratte del secondo episodio, intitolato Welcome to Hong Kong.



I fan attendono con trepidazione la nuova stagione, che tra l'altro sarà caratterizzata dall'arrivo dell'ambizioso evento crossover Crisi sulle Terre Infinite. Presto ci saranno novità in arrivo, ha promesso Marc Guggenheim, il quale ha spiegato che sono al lavoro su questo progetto da circa 10 anni. Che i piani fossero ben delineati ce lo conferma anche Stephen Amell, che di recente ha parlato a ruota libera di Arrow e di cosa lascerà in eredità all'Arrowverse. L'attore ha infatti rivelato come fosse stato stabilito da tempo che la stagione conclusiva sarebbe stata composta da dieci episodi.



Siete impazienti di conoscere come si concluderà la storia di Oliver Queen?