Arrow: la casa di Oliver ha un curioso segreto. Scopriamolo insieme!

Otto anni fa, il DCEU è salito in auge sulla CW con il suo primo programma televisivo basato sui supereroi: Arrow. Dopo otto stagioni emozionanti e ad alta intensità, lo show si è concluso, anche se il DCEU è ancora nel vivo delle sue forze.

Con gli spin-off che Arrow ha generato, i fan di Freccia Verde hanno una varietà di altre finestre in questo universo: tra cui Supergirl, Legends of Tomorrow e The Flash, solo per citarne alcuni. Tuttavia tutto è iniziato con Arrow e il suo successo ha permesso di esplorare altri universi. Ecco perché oggi vi vogliamo parlare di una curiosità riguardante la casa di Oliver Queen che presenta un interessante collegamento con altre serie dello stesso universo narrativo e non solo.

Uno dei fatti più affascinanti dietro le quinte di Arrow ruota attorno proprio alla Queen Mansion. Presentata in modo più prominente nelle prime 2 stagioni, la Queen Mansion è un'enorme struttura simile a un castello, completa di ampi prati, grandi scalinate e pesanti merli in pietra acciottolata. Le riprese esterne della villa sono state girate al castello di Hatley, che è stato utilizzato in numerosi altri franchise di fumetti. È stato descritto come la villa di Lex Luthor nella serie Smallville e in particolare nei 3 film di X-Men, così come in Deadpool, come la scuola di Xavier per i Giovani dotati di abilità speciali.

Vi eravate accorti di questo dettaglio? Per altri approfondimenti su Arrow, ecco quanti costumi ha cambiato Oliver Queen e cosa fa oggi Emily Bett Rickards. A proposito di differenze tra fumetti e serie tv: ecco le 5 differenze più grosse tra Arrow e i fumetti di Freccia Verde.