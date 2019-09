Arrow, il cast continua a stuzzicare la curiosità dei fan

Tra interviste, dichiarazioni e post sui social media, il cast di Arrow continua ad anticipare (senza effettivamente rivelare nulla) ciò che vedremo nell'ottava e ultima stagione dello show.

Un Oliver Queen sofferente riflette sulle conseguenze delle proprie azioni in quella che sembrerebbe un'immagine teaser dal secondo episodio dell'ottava stagione di Arrow, condiviso direttamente dal suo interprete, Stephen Amell, su Twitter.

Da quel che sappiamo dell'imminente stagione, Oliver dovrà fare i conti non solo con l'assenza di Felicity, che però rimarrà una figura importante nella sua vita, fungendo da "luce guida", secondo Amell ("Qualsiasi cosa accada, qualsiasi cosa accada a te, ti troverò"), ma dovrà anche presenziare al suo appuntamento con il destino, come preannunciato da The Monitor (LaMonica Garrett) in Elseworlds.

Nel frattempo, il nuovo Team Arrow sarà un ritorno alle origini, così come molti degli accadimenti che vedremo prossimamente sullo schermo. In più, potremo contare sulla ricomparsa di diversi volti noti.

Il tutto in dieci episodi.

E non dimentichiamoci di Crisi sulle Terre Infinite, che arriverà a dicembre per proseguire poi anche a gennaio, in quel che sarà il crossover più monumentale dell'Arrowverse.

L'ottava stagione di Arrow, che sarà anche l'ultima, andrà in onda a partire dal 15 ottobre su The CW.